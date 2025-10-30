Homem desorientado na Ponte do Ribeiro Seco

Um indivíduo de 54 anos de idade foi esta manhã socorrido em cima da Ponte do Ribeiro Seco, no Funchal.

De acordo com o que foi possível apurar, a PSP foi chamada ao local para demover a pessoa que estaria do lado de fora do varandim.

O trabalho acabou por compensar, uma vez que o homem foi conduzido ao Hospital, consciente e orientado, em ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O aparato causado por esta operação, levou também a algum congestionamento do trânsito.