‘Conto do vigário’ preocupava há 36 anos

Era uma situação que estava a preocupar há 36 anos. Vários idosos estavam a queixar-se de ser enganados por falsos “agentes” da Segurança Social.

O ‘fenómeno’ foi potenciado pelo facto de terem sido anunciados aumentos nas pensões. Aproveitando essa situação, burlões fizeram-se passar por supostos “agentes” da Segurança Social e enganaram os idosos, pedindo “adiantamentos” monetários para acelerar o processo de aumento das pensões.

O DIÁRIO conseguiu apurar que várias pessoas dirigiram-se à Segurança Social a dar conta desta situação. A PSP também já se encontrava a par do assunto, mas a falta de uma descrição física dos autores desta burlice tendia a atrasar o processo.

Por isso, era feito um apelo aos idosos para que não se deixassem enganar. Tal como actualmente, é crucial perceber quem nos bate à porta. Não abrir a porta a desconhecidos, nem ceder qualquer tipo de informações pessoais ou bancárias e muito menos entregar dinheiro em mãos.