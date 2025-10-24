Vários media franceses visados por nova campanha de desinformação pró-russa

Le Monde, BFM TV e Ouest-France foram alvo de uma nova vaga de vídeos manipulados, com falsas revelações sobre ministros franceses, numa campanha de desinformação pró-russa identificada pelo coletivo Antibot4Navalny, que rastreia operações deste tipo ligadas à Rússia.

A operação, conhecida como "Matriochka", utiliza conteúdos falsos que imitam o grafismo de meios franceses e são difundidos por contas "descartáveis" nas redes sociais. As publicações, acompanhadas por imagens geradas por inteligência artificial, visam desacreditar dirigentes franceses.

Os meios visados desmentiram qualquer ligação às publicações, tendo alguns anunciado ações judiciais. Segundo fontes governamentais, a campanha, ativa desde 2023 e orquestrada por russos, já tinha visado os Jogos Olímpicos de Paris.

Entre as falsas alegações figuram acusações infundadas contra membros do Governo francês, como supostos crimes sexuais ou ligações ilegais a lobbies. As mensagens, apresentadas com aparência de conteúdo jornalístico, procuram explorar a desconfiança pública e fomentar o descontentamento político.

De acordo com especialistas em desinformação, o objetivo é alimentar a contestação e fragilizar o poder em França, aproveitando divisões sociais e políticas. As publicações não costumam tornar-se virais, mas bastam algumas com milhões de visualizações para justificar a operação, segundo o Antibot4Navalny.

As autoridades francesas lamentam a lentidão na remoção destes conteúdos e pedem às plataformas digitais maior responsabilidade na identificação e bloqueio das campanhas coordenadas.

Desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022, a França tem sido um dos principais alvos de campanhas de influência e manipulação pró-russas na Europa.