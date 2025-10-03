Cristina Clara encantou com canções que atravessam mundos e tempos

O concerto de Cristina Clara reacendeu o Centro Cultural e de Congressos na noite desta sexta-feira, 3 de Outubro, para a segunda parte da abertura do primeiro dia da Festa da Escola da Vila.

A artista marcou pelo terceiro ano consecutivo o arranque do evento promovido pela Porta 33 – Associação Quebra Costas Centro de Arte Contemporânea, mas desta vez num concerto inédito com a sua banda, composta por músicos de três continentes, e com a participação especial da comunidade local.

Cristina Clara apresentou temas do cancioneiro popular e do novo disco em estreia, num espectáculo que juntou músicos de Portugal, Brasil e Cabo Verde, nomeadamente Pedro Loch, na guitarra clássica, Edu Miranda, no bandolim, e Rolando Semedo, no baixo. O concerto foi brindado com a actuação dos coros da Junta de Freguesia do Porto Santo e da Universidade Sénior.