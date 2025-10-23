Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Funchal com a menor subida do País no preço das casas. Capital madeirense valorizou apenas 7% entre as 24 maiores cidades portuguesas. Por outro lado, foi a terceira mais cara na compra de imóveis por estrangeiros, no segundo trimestre do ano. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 9.

Mas há mais para ver na edição desta quinta-feira. Cobrança indevida de taxas ameaça encarecer produtos. Eurodeputados madeirense Sérgio Gonçalves e açoriano André Rodrigues pedem esclarecimentos à Comissão Europeia sobre a aplicação às Regiões Ultraperiféricas do Sistema de Comércio de Licenças de Emissão para viagens marítimas

“Madalena pequenina” dos “sonhos muito grandes” é campeã do Mundo.

Fique também a saber que Madeira traz dois galardões dos World Travel Awards.

E, por fim, Bombeiro de Machico acusado de dois crimes de violência doméstica agravados.

