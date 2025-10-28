Mau tempo em Lisboa provoca 174 ocorrências até às 22 horas

O número de ocorrências na cidade de Lisboa associadas ao mau tempo subiu para 174, desde as 06:00 até às 22:00 de hoje, a maioria devido a inundações, segundo dados da Proteção Civil municipal.

A mesma fonte indicou que, pelas 22:00, estavam ativas oito ocorrências.

A maioria das ocorrências deveu-se a inundações de espaços privados (81), do espaço público (39) e inundações (26).

Registaram-se também 11 por quedas de árvore, 10 devido a acidentes rodoviários, cinco por quedas de estruturas e duas por queda de revestimento.

A freguesia de Avenidas Novas foi a que registou o maior número de ocorrências, com 24, seguida do Lumiar (19), Penha de França (17), Arroios (12) e Estrela (11).

No balanço anterior, entre as 06:00 e as 17:45 de hoje, as ocorrências na cidade de Lisboa associadas ao mau tempo eram 147.

O túnel do Campo Pequeno esteve encerrado, mas foi reaberto pelas 18:15.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou, até às 19:00 de hoje, 783 ocorrências devido ao mau tempo, a maioria na Grande Lisboa, Península de Setúbal e Vale do Tejo.

Inundações, limpezas de via devido a detritos ou quedas de árvores e de estruturas provocadas pelo vento forte constituem a maioria das ocorrências.

Uma mulher ficou hoje ferida com gravidade na sequência das inundações registadas na freguesia de Barcarena, uma das zonas do concelho de Oeiras mais suscetíveis às intempéries, indicou o presidente da autarquia, Isaltino Morais.

Os distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém estiveram hoje, desde as 15:41 e até às 21:00, sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido à chuva forte e trovoada, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

À semelhança de todo o território de Portugal continental, estes três distritos estavam hoje sob aviso amarelo, o menos grave, mas o IPMA decidiu, entretanto, elevar esse aviso para laranja, segundo um comunicado divulgado pelas 16:18.

Na quarta-feira, vão estar sob aviso laranja, entre as 03:00 e as 15:00, os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro, devido à chuva forte, além de trovoadas e vento, de acordo com o IPMA.

Além disso, o IPMA colocou todos os 18 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo entre hoje e quarta-feira em diferentes horários devido às condições meteorológicas adversas.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.