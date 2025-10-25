Benfica goleia Arouca com 'hat-trick' de Pavlidis

O Benfica subiu hoje provisoriamente ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao golear em casa o Arouca, por 5-0, em jogo da nona jornada no qual Vangelis Pavlidis marcou por três vezes.

O avançado grego construiu o 'hat-trick' aos nove, 22 e 50 minutos, os dois primeiros de grande penalidade, e isolou-se no topo dos melhores marcadores da prova, com oito golos, sendo que o argentino Nicolás Otamendi, aos 45+6, e o croata Franjo Ivanovic, aos 90+3, de penálti, também contribuíram para o triunfo mais 'folgado' dos lisboetas esta época.

Em dia de eleições para os órgãos sociais do clube, os 'encarnados' subiram, à condição, ao segundo lugar, com 21 pontos, mais dois do que o Sporting (19), terceiro e que joga no domingo, e menos um face ao líder FC Porto (22), que entra em campo na segunda-feira, enquanto o Arouca somou a terceira partida seguida sem vencer e é 13.º, com nove.