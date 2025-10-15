Israel devolve mais 45 corpos de palestinianos a Gaza

Mais 45 corpos de palestinianos mortos pelas forças armadas israelitas foram entregues hoje no Hospital Nasser, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, confirmou o centro médico à agência de notícias EFE.

No âmbito do acordo, Israel deverá devolver a Gaza os corpos de 360 palestinianos mortos durante a guerra em troca dos corpos de 28 reféns, no entanto, alguns podem ser difíceis de recuperar devido à destruição generalizada no enclave palestiniano.

Até ao momento, o Hamas entregou os corpos de sete reféns e um oitavo que, segundo Israel, não corresponde a nenhum dos seus cidadãos, após um processo de identificação forense.

Os corpos chegaram ao hospital Nasser ao início da tarde, informou a mesma fonte, elevando para 90 o número total de corpos devolvidos por Israel a Gaza desde a terça-feira.

Os médicos legistas ainda estão a tentar identificar os corpos, disse um funcionário do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.

A Quds News Network [ligada ao grupo islamita] alegou esta manhã que os corpos entregues na terça-feira apresentavam sinais de abuso, tortura ou mutilação e alguns apresentavam marcas de rastos de tanques, como se tivessem sido atropelados.

Os médicos legistas deverão divulgar nas próximas horas um relatório sobre os possíveis maus-tratos sofridos pelas vítimas, disse esta fonte à EFE.