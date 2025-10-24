José Mourinho quer Benfica com mentalidade para "encerrar capítulos"

O treinador José Mourinho afirmou hoje que o Benfica precisa de ter a mentalidade para "encerrar capítulos" e acredita na vitória frente ao Arouca, na nona ronda da I Liga de futebol, em dia de eleições no clube.

"Nós não estamos em primeiro lugar, temos uma desvantagem de quatro pontos e precisamos de ganhar jogos. É importante ganhar e manter a pressão nos rivais à nossa frente. Temos obrigatoriamente de ter a mentalidade de sermos capazes de encerrar capítulos. O capítulo do Newcastle está encerrado. Acredito nos meus e no pouco, mas bom trabalho que fizemos, principalmente hoje. Trabalhámos bem, sabemos o que temos de fazer e acredito que vamos ganhar", expressou o técnico.

Em conferência de imprensa de antevisão à receção à formação arouquense, o treinador dos 'encarnados' não fugiu a questões sobre as eleições que decorrerão em dia de jogo, confirmando que votará "no Benfica" e que o grupo está tranquilo.

"Sempre trabalhámos tranquilos. O período pré-eleitoral deve ter sido estimulante para os candidatos, com o amor que têm pelo Benfica. Ao nível do nosso trabalho e do dia-a-dia, conseguimo-nos sempre vedar. Não teve nenhum tipo de influência negativa. Fizemos o nosso trabalho o melhor que pudemos", frisou José Mourinho.

O lateral-direito bósnio Amar Dedic está lesionado e é baixa certa para o encontro, com o técnico setubalense a revelar que a escolha vai passar por Tomás Araújo ou Fredrik Aursnes, notando a pouca pressão inerente à partida por parte do Arouca.

"O Arouca está num patamar de tranquilidade. Já roubou pontos no Estádio da Luz na época passada e vem seguramente com essa intenção. Eu acredito que vamos conseguir ganhar. É um dia de benfiquismo e todas as pessoas vão ao estádio para viver o Benfica ao nível eleitoral e do jogo, obviamente que frustrados muitos deles com o resultado de terça-feira, como nós. Será um jogo difícil, mas acredito que a equipa vai dar uma resposta e que vamos ganhar o jogo", reforçou José Mourinho.

O argentino Gianluca Prestianni está de regresso às opções, após a participação no Mundial sub-20 e "seguramente terá minutos" neste duelo, com o treinador a apontar ainda a janeiro para fortalecer o plantel, lembrando a saída de Aktürkoglu.

"Gostava tanto do plantel do Benfica que quis retirar um jogador importantíssimo. De maneira indireta, contribuí para que o plantel fosse diferente. Fiz tudo para ter esse jogador e acabei por não o ter no Fenerbahçe e no Benfica. Todos achamos que nos falta qualquer coisa. Muitas vezes, basta um jogador de um determinado perfil para melhorar a dinâmica de uma equipa. Acho que, em janeiro, o Benfica terá seguramente um ou dois jogadores que possam ajudar a equipa", salientou.

O Benfica, terceiro, com 18 pontos, recebe o Arouca, 11.º, com nove, a partir das 20:30 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da nona jornada da I Liga de futebol, que terá a arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.