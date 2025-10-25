Governo alemão alerta que gripe aviária está a espalhar-se rapidamente no país

A gripe aviária está a espalhar-se "muito rapidamente" na Alemanha, alertaram ontem as autoridades do país, que estão preocupadas tanto com gado como com as aves selvagens, particularmente afetadas em pleno período de grande migração.

Nas últimas duas semanas, registou-se um "aumento muito rápido das infeções" por vírus da Gripe Aviária de Alta Patogenicidade (GAAP), afirmou o ministro da Agricultura, Alois Rainer, durante uma conferência de imprensa sobre o assunto.

A principal prioridade, afirmou, é agora "prevenir a propagação do vírus, proteger os animais e evitar danos na agricultura e indústria alimentar".

O alerta diz também respeito às aves selvagens, com os grous, "particularmente afetados pela primeira vez", sublinhou o Instituto Friedrich Loeffler, responsável pela saúde animal.

Devido às migrações de grous e outras aves selvagens, este instituto prevê uma "propagação suplementar, possivelmente generalizada, de infeções por gripe aviária num futuro próximo".

Em Linum, perto de Berlim, voluntários, vestidos com fatos-macaco e máscaras brancas, recolheram dezenas de grous-comuns mortos e transportaram-nos numa grande retroescavadora, segundo um fotógrafo da France Presse.

Na quinta-feira à noite, já tinham sido recolhidos cerca de 1.000 grous-comuns mortos, de um total de 7.000 que repousam atualmente neste "grande local de descanso na rota migratória", disse à France Presse Norbert Schneeweiss, diretor do centro local de proteção de espécies.

Contactada pela France Presse, Helge May, porta-voz da associação ambientalista Nabu, estima que o número total de 240 mil animais abatidos, conforme noticiado por vários órgãos de comunicação alemães, "já terá sido provavelmente ultrapassado".

Na quinta-feira, 15 mil animais tiveram de ser abatidos numa quinta em Baden-Württemberg.

Embora o risco para a população humana seja baixo, as autoridades recomendam que se evite qualquer contacto com animais doentes ou mortos, uma vez que a transmissão do vírus às pessoas continua a ser possível.

Segundo um boletim da plataforma francesa de vigilância epidemiológica em saúde animal ESA, datado de terça-feira, foram detetados casos de gripe aviária de alta patogenicidade em 22 países europeus desde agosto.