Vencedor da prova dos 45 quilómetros do Ecotrail Funchal Madeira 2025, Filipe Ferreira descreveu a sua vitória como um resultado feliz, conquistado apesar das dificuldades físicas e da forte concorrência.

"A prova acabou por ser uma prova feliz, não correu assim tão bem apesar da vitória. Eu vinha de uma prova de quase 110 km há duas semanas e portanto não estava completamente recuperado. Durante a primeira subida tinha um adversário muito forte que sabia que ia dar muita luta a prova inteira e ele acabou por assumir o ritmo. Pensei mesmo que já não teria hipótese de vencer a prova. Depois ainda comecei com umas dores, fruto da prova grande que fiz há duas semanas. Ainda assim, um adversário acabou por ceder um pouco e, na zona final, na Praia Formosa, onde eu já vinha muito desgastado, consegui recuperar tempo e, cerrando os dentes, ultrapassá-lo e chegar à meta na primeira posição. Acabou por ser feliz, mas não foi uma vitória muito fácil. Com algumas condicionantes no joelho, fiz cerca de cinco minutos mais do que tinha planeado, mas ainda assim estou muito contente. A prova foi bem organizada, está muito bem marcada e estou muito satisfeito."