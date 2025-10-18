Pelas 17h30 desta sexta-feira, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para abrir a porta de um veículo, onde no seu interior estava um bebé, de cerca de 1 ano de idade, retido.

Contudo, quando os elementos da corporação chegaram ao local os familiares do bebé já tinham partido o vidro.

A criança não tinha quaisquer ferimentos.