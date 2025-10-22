YouTube desenvolve ferramenta para detectar conteúdo manipulado

O YouTube anunciou que vai usar Inteligência Artificial (IA) para ajudar os criadores de conteúdo a combater 'deepfakes' (conteúdos manipulados) que usam a sua imagem e voz em vídeos para os quais não deram consentimento.

A nova ferramenta ajuda a supervisionar a forma como a imagem de um criador de conteúdo, criada ou modificada com IA, aparece, para ajudar a proteger a sua identidade, especialmente em vídeos manipulados para refletir uma visão contrária à partilhada originalmente.

Ajudar a detetar se outras pessoas estão a usar, sem permissão, a imagem facial de um criador nos seus vídeos, e até mesmo a monetizá-los, é o objetivo da nova política do YouTube.

A deteção será feita a partir de um registo de correspondências no YouTube, sendo necessário que o criador consinta verificar a sua identidade com reconhecimento facial, conforme explica pela empresa em vídeo.

É o próprio criador que, a partir da página "Deteção de conteúdo" no YouTube Studio, deve realizar a pesquisa de semelhanças, para em seguida serem exibidas uma séria de vídeos nos quais a IA da plataforma encontrou correspondências com o rosto do criador, para que o próprio possa revê-los.

Se, após a revisão, descobrir que os vídeos usam a sua imagem sem permissão ou com alguma manipulação, o criador pode iniciar um processo de denúncia, que também abrange a falsificação de voz.

Esta ferramenta já está disponível para uma série de criadores selecionados do Programa de Parceiros do YouTube, sendo que o objetivo é tê-la pronta para todos os criadores de vídeos no início de 2026.