Marinha Portuguesa reforça investigação científica nas Ilhas Selvagens com nova missão

O navio hidro-oceanográfico 'NRP D. Carlos I', da Marinha Portuguesa, iniciou esta semana uma nova campanha científica nas Ilhas Selvagens, visando aprofundar a observação oceanográfica e meteorológica na Região. A missão conta com uma colaboração interinstitucional, envolvendo equipas do Instituto Hidrográfico (IH), do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), da Direcção Regional do Ordenamento do Território e da Universidade da Beira Interior (UBI).

O principal objectivo desta campanha é estabelecer uma rede de monitorização permanente. Para tal, serão instalados equipamentos cruciais como uma estação maregráfica, uma estação meteorológica e uma estação do Sistema Global de Navegação por Satélite.

Em paralelo com a instalação destes sistemas, serão realizados trabalhos de topografia detalhada nas ilhas Selvagem Grande e Selvagem Pequena.

De acordo com a Marinha, esta missão é fundamental para uma "melhor compreensão dos fenómenos meteorológicos e oceanográficos locais", permitindo responder à crescente necessidade de monitorizar as alterações climáticas, com particular foco na subida do nível médio do mar.

Adicionalmente, o NRP D. Carlos I irá estender a sua actuação para o sul das Ilhas Selvagens, realizando um levantamento hidrográfico. Este trabalho visa ampliar a informação hidrográfica disponível na área mais a sul da Zona Económica Exclusiva Portuguesa (ZEE), contribuindo para o conhecimento e a segurança da navegação na Região.