África do Sul regressa às fases finais do Mundial 16 anos depois

A África do Sul vai regressar a uma fase final do Campeonato do Mundo de futebol 16 anos depois, pela quarta vez, depois de vencer hoje o Grupo C de qualificação africana para o Mundial2026.

Os 'bafana bafana' venceram hoje na receção ao Ruanda, por 3-0, em Mbombela, com golos de Thalente Mbatha, aos cinco minutos, Oswin Appollis, aos 26, e Evidence Makgopa, aos 72, totalizando 18 pontos que permitiram ultrapassar o até agora líder Benim, que foi batido, por 4-0, igualado e relegado para o terceiro lugar pela Nigéria.

Na 23.ª edição do Mundial de futebol, a disputar entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, por 48 seleções, entre as quais as anfitriãs Estados Unidos, Canadá e México, a África do Sul, sétima qualificada africana, vai somar a sua quarta presença, após 1998, 2002 e 2010, quando organizou a competição.