Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil activado no Corvo

A Câmara Municipal do Corvo ativou hoje o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, devido à passagem do ciclone tropical Gabrielle pelo arquipélago dos Açores.

Segundo o despacho do presidente do único município da ilha do Corvo, José Manuel Silva, o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil estará ativo entre as 18:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje e "enquanto a situação se mantiver".

O autarca justifica a decisão com a necessidade de a Câmara Municipal do Corvo "tomar medidas preventivas e especiais de reação devido às previsões meteorológicas".

O plano, hoje consultado pela agência Lusa, "define as principais orientações relativamente ao modo de coordenação e atuação dos vários agentes, organismos, entidades e serviços relativamente ao seu envolvimento e participação em operações de Proteção Civil, tendo sempre como objetivo principal a minimização de perdas de vidas, dos prejuízos materiais e o assegurar, no mais curto espaço de tempo, do restabelecimento da normalidade".

O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave), provocando um agravamento do estado do tempo a partir do final do dia de hoje.

No Grupo Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) preveem-se "precipitação forte, vento com rajadas na ordem dos 200 quilómetros/hora de sul, a rodar para noroeste, e agitação marítima com ondas entre os oito e 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros".

No grupo Ocidental (Flores e Corvo) também haverá precipitação forte e rajadas até 130 quilómetros/hora, com ondulação idêntica à do grupo Central.

Estes dois grupos estão com vários avisos vermelhos do IPMA -- o mais grave numa escala de três -- entre o final do dia de hoje e a manhã de sexta-feira.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) são esperadas "precipitação por vezes forte", rajadas entre 100 e 120 quilómetros/hora, e ondas até nove metros de altura significativa.

O Governo Regional já declarou situação de alerta, entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades, devido à passagem do ciclone tropical.