Prestação da casa a aumentar dois anos depois

Bom dia. Entre as contas da prestação da casa que dão sinais de subida após dois anos em quebra e a nova lei da imigração que traz mais exigências, mas levanta também mais questões, há muitas mais notícias nesta quarta-feira, 1 de Outubro de 2025.

Na revista Sábado:

- "Todos os segredos para dormir bem"

- "Adolescentes. O movimento de pais que quer telefones sem Net até aos 14 anos"

- "Imigração. Já houve 29 detenções em centros da própria AIMA"

- "Boys e jobs na empresa municipal. Como o PSD-Lisboa enxameou a EMEL com nomeações"

- "Inteligência Artificial. Vai comprar 'online'? A IA vigia-o e muda o preço no momento"

No Correio da Manhã:

- "Médica ilibada de responsabilidades. Hospital condenado por esconder riscos de operação"

- "Chelsea 1 Benfica 0. Benfica volta a cair na Champions"

- "Nápoles-Sporting. Leões fechados no avião mais de quatro horas"

- "Varandas abre guerra a Rui Costa"

- "50 milhões. Samu no topo dos mais valiosos"

- "Valongo. Casal espancado por 13 à frente da filha bebé"

- "Bateu num viaduto. Porta-carros destrói Rolls-Royce de 1 milhão"

- "Saiba como habilitar-se. 'Apagão' na corrida ao apoio à troca de eletrodomésticos"

- "Acusação. Dupla assalta sete bancos e rouba meio milhão"

- "Hamas admite. Acordo de paz à vista na Faixa de Gaza"

No Diário de Notícias:

- "EUA propõem a Portugal reforço da aliança com compra de caças F-35"

- "Centenário. José Cardoso Pires. O escritor que fumava ao espelho e via o país"

- "Braga. Só um milagre liberal no Bom Jesus evitaria continuidade do PSD ou nova vida socialista"

- "Autárquicas. Moedas abre a campanha com as 'ganas' de Ayuso"

- "Media. Ações da Impresa duplicam de valor em dois dias com possibilidade de MFE entrar no capital"

- "Gaza. Trump pressiona Hamas e Turquia junta-se à mediação"

- "Liga dos Campeões. Benfica perde com Chelsea (1-0). Autogolo no regresso infeliz de Mourinho a Stamford Bridge"

- "Jean-Frédéric Schaub. 'Existem três impérios em expansão hoje no mundo: a China, a Rússia e os EUA'"

- "Opinião. José António Vieira da Silva. Trabalho XXI -- um número: 230 mil"

No Público:

- "Prestações dos empréstimos da casa voltam a subir dois anos depois"

- "Lei dos estrangeiros. Para ter o apoio do Chega, PSD aumenta exigência no rendimento familiar"

- "Sem migrações, Portugal poderá ficar reduzido a 5,9 milhões de habitantes em 2100"

- "Sondagem. Porto em empate técnico, com Pedro Duarte à frente de Pizarro. Chega elege. Montenegro em campanha sem gravata, com o fato de primeiro-ministro"

- "Educação. Ensino superior convocado para discutir quebra de alunos"

- "Médicos no SNS. Mais de um terço dos obstetras em dedicação plena"

- "Ambiente. Programa E-Lar arranca com 'serviço indisponível'"

No Jornal de Notícias:

- "Rede usava combate ao cancro em peditórios fraudulentos pelo país"

- "Chelsea 1-0 Benfica. Por este Ríos abaixo"

- "Sporting. Viagem atribulada antes de enfrentar o inferno napolitano"

- "FC Porto. Poupança na Europa de olho no clássico"

- "Porto. Metrobus avançou para se 'cumprir contrato'"

- "Autárquicas. Relatório que avalia impacto da lei da paridade ficou na gaveta"

- "Demografia. Norte perderá quase metade da população residente"

- "Parlamento. Chega recua e Direita aprova nova lei dos estrangeiros"

- "Rapto. Pai só dava cachorros e batatas fritas ao filho"

- "Abrunhosa. 'Que a arte nos salve desta noite escura'"

No Negócios:

- "Redução do apoio no ISP dá folga extra no OE para 2026"

- "Bónus nos combustíveis vai desaparecer, mas de 'forma gradual'"

- "Sem imigrantes, carga fiscal teria de subir de 35% para 43% do PIB"

- "Estudo conclui que cada contribuinte teria de pagar mais 1.700 euros"

- "Nova lei aprovada ontem. Estrangeiros vão ter seis meses para pedir regularização da família"

- "Porto de Lisboa vai encaixar um terço do lucro adicional dos silos da Trafaria e do Beato"

- "PSI ganha há três trimestres e supera bolsas europeias"

- "Sustentabilidade 20|30. Nuno Garoupa [economista e professor nos EUA]. Bloco Central é a única via para fazer as reformas necessárias"

- "Habitação. Baixa do IVA na construção diminui custos em 10%"

No O Jornal Económico:

- "Governo admite rever ISP, mas afasta fim brusco do apoio"

- "Maria Luís propõe contas de investimento a partir de 10 euros"

- "Os caminhos da reforma do Estado em debate"

- "CGD emite 500 milhões em dívida verde com juros de 3%"

- "BPG com prejuízos de cinco milhões continua à espera do investidor chinês"

- "Vinga acordo PSD-Chega. Nova versão da lei dos estrangeiros aprovada"

- "Excedente sobe para dois mil milhões até agosto à boleia de receitas fiscais"

- "Igneo adquire auto estradas do Algarve e do Norte Litoral"

- "TC confirma indemnizações a tripulantes da TAP"

- "Reabilitação urbana acelera atividade em agosto"

No Record:

- "Chelsea 1-0 Benfica. Ríos de azar. A melhor exibição das águias na primeira derrota do 'special one'"

- "Colombiano estava a destacar-se mas decidiu jogo com autogolo"

- "Nápoles-Sporting. Viagem atribulada. Partida atrasou quase cinco horas"

- "Comitiva teve de jantar no avião e aterrou em Itália depois das 23 horas locais"

- "Varandas ataca Benfica. Comunicados sobre arbitragem em causa"

- "FC Porto. Farioli já pensa no clássico. Revolução no onze frente ao E. Vermelha"

- "Liga distribui 10 MEuro pelos clubes"

No O Jogo:

- "Chelsea 1-0 Benfica. Ríos seco. Um golo do colombiano na própria baliza decidiu. Melhoria após intervalo não evita nova derrota na Liga dos Campeões"

- "Mourinho: 'Quem chega a Stamford Bridge e joga desta maneira, não tem de ter medo do FC Porto'. 'Podem ir jantar à Avenida da Liberdade que nenhum benfiquista os vai insultar'"

- "Galatasaray derrota Liverpool e Raphael Guerreiro marca pelo líder Bayern"

- "FC Porto. A segunda vida de Gul. Teve vários clubes interessados, mas quis afirmar-se. Compromisso e potencial conquistaram Farioli"

- "Reinaldo Teixeira responde a Villas-Boas: 'Provem que fizemos mal e pedimos desculpa'"

- "Varandas arrasa Benfica. Líder leonino reage às críticas encarnadas à arbitragem. 'O tricampeonato é um terramoto, assusta muita gente'. 'Fez comunicado que parecia ter rebentado a III Guerra Mundial'"

- "Nápoles-Sporting. Avaria no avião atrasa chegada a Itália"

- "Rui Borges: 'A equipa está motivada'"

- "Motociclismo. Miguel Oliveira muda para ganhar. Deixa o MotoGP e ruma ao Mundial de Superbikes"

E no A Bola:

- "Chelsea 1-0 Benfica. Nem tudo se perdeu. Autogolo decide jogo em Stamford Bridge"

- "Faltaram pernas e argumentos para virar o resultado, mas Benfica mostrou personalidade de confiança"

- "'Se alguém for jantar à Avenida da Liberdade, não será insultado'. José Mourinho"

- "Atalanta 2-1 Club Brugge. Kairat Almaty 0-4 Real Madrid. Inter 3-0 Slavia Praga. Atl. Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt. Bodo/Glimt 2-2 Tottenham. Marselha 4-0 Ajax. Galatasaray 1-0 Liverpool. Pafos 1-5 Bayern"

- "Sporting. Varandas responde às críticas do Benfica à arbitragem. 'Tricampeonato será um terramoto'"

- "Nápoles-Sporting. Avaria no avião atrasa viagem para Itália por mais de quatro horas"

- "Manuel José, Ivkovic e Careca recordam duelos de há 35 anos com Maradona"

- "FC Porto. Farioli prepara mudanças no onze. Treinador já pensa no clássico e pode apostar em Pablo Rosario, Mora e William Gomes diante do E. Vermelha"

- "Plantel dos dragões já valorizou mais de Euro25 milhões desde o fecho do mercado de transferências"