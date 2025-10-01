Prestação da casa a aumentar dois anos depois
Bom dia. Entre as contas da prestação da casa que dão sinais de subida após dois anos em quebra e a nova lei da imigração que traz mais exigências, mas levanta também mais questões, há muitas mais notícias nesta quarta-feira, 1 de Outubro de 2025.
Na revista Sábado:
- "Todos os segredos para dormir bem"
- "Adolescentes. O movimento de pais que quer telefones sem Net até aos 14 anos"
- "Imigração. Já houve 29 detenções em centros da própria AIMA"
- "Boys e jobs na empresa municipal. Como o PSD-Lisboa enxameou a EMEL com nomeações"
- "Inteligência Artificial. Vai comprar 'online'? A IA vigia-o e muda o preço no momento"
No Correio da Manhã:
- "Médica ilibada de responsabilidades. Hospital condenado por esconder riscos de operação"
- "Chelsea 1 Benfica 0. Benfica volta a cair na Champions"
- "Nápoles-Sporting. Leões fechados no avião mais de quatro horas"
- "Varandas abre guerra a Rui Costa"
- "50 milhões. Samu no topo dos mais valiosos"
- "Valongo. Casal espancado por 13 à frente da filha bebé"
- "Bateu num viaduto. Porta-carros destrói Rolls-Royce de 1 milhão"
- "Saiba como habilitar-se. 'Apagão' na corrida ao apoio à troca de eletrodomésticos"
- "Acusação. Dupla assalta sete bancos e rouba meio milhão"
- "Hamas admite. Acordo de paz à vista na Faixa de Gaza"
No Diário de Notícias:
- "EUA propõem a Portugal reforço da aliança com compra de caças F-35"
- "Centenário. José Cardoso Pires. O escritor que fumava ao espelho e via o país"
- "Braga. Só um milagre liberal no Bom Jesus evitaria continuidade do PSD ou nova vida socialista"
- "Autárquicas. Moedas abre a campanha com as 'ganas' de Ayuso"
- "Media. Ações da Impresa duplicam de valor em dois dias com possibilidade de MFE entrar no capital"
- "Gaza. Trump pressiona Hamas e Turquia junta-se à mediação"
- "Liga dos Campeões. Benfica perde com Chelsea (1-0). Autogolo no regresso infeliz de Mourinho a Stamford Bridge"
- "Jean-Frédéric Schaub. 'Existem três impérios em expansão hoje no mundo: a China, a Rússia e os EUA'"
- "Opinião. José António Vieira da Silva. Trabalho XXI -- um número: 230 mil"
No Público:
- "Prestações dos empréstimos da casa voltam a subir dois anos depois"
- "Lei dos estrangeiros. Para ter o apoio do Chega, PSD aumenta exigência no rendimento familiar"
- "Sem migrações, Portugal poderá ficar reduzido a 5,9 milhões de habitantes em 2100"
- "Sondagem. Porto em empate técnico, com Pedro Duarte à frente de Pizarro. Chega elege. Montenegro em campanha sem gravata, com o fato de primeiro-ministro"
- "Educação. Ensino superior convocado para discutir quebra de alunos"
- "Médicos no SNS. Mais de um terço dos obstetras em dedicação plena"
- "Ambiente. Programa E-Lar arranca com 'serviço indisponível'"
No Jornal de Notícias:
- "Rede usava combate ao cancro em peditórios fraudulentos pelo país"
- "Chelsea 1-0 Benfica. Por este Ríos abaixo"
- "Sporting. Viagem atribulada antes de enfrentar o inferno napolitano"
- "FC Porto. Poupança na Europa de olho no clássico"
- "Porto. Metrobus avançou para se 'cumprir contrato'"
- "Autárquicas. Relatório que avalia impacto da lei da paridade ficou na gaveta"
- "Demografia. Norte perderá quase metade da população residente"
- "Parlamento. Chega recua e Direita aprova nova lei dos estrangeiros"
- "Rapto. Pai só dava cachorros e batatas fritas ao filho"
- "Abrunhosa. 'Que a arte nos salve desta noite escura'"
No Negócios:
- "Redução do apoio no ISP dá folga extra no OE para 2026"
- "Bónus nos combustíveis vai desaparecer, mas de 'forma gradual'"
- "Sem imigrantes, carga fiscal teria de subir de 35% para 43% do PIB"
- "Estudo conclui que cada contribuinte teria de pagar mais 1.700 euros"
- "Nova lei aprovada ontem. Estrangeiros vão ter seis meses para pedir regularização da família"
- "Porto de Lisboa vai encaixar um terço do lucro adicional dos silos da Trafaria e do Beato"
- "PSI ganha há três trimestres e supera bolsas europeias"
- "Sustentabilidade 20|30. Nuno Garoupa [economista e professor nos EUA]. Bloco Central é a única via para fazer as reformas necessárias"
- "Habitação. Baixa do IVA na construção diminui custos em 10%"
No O Jornal Económico:
- "Governo admite rever ISP, mas afasta fim brusco do apoio"
- "Maria Luís propõe contas de investimento a partir de 10 euros"
- "Os caminhos da reforma do Estado em debate"
- "CGD emite 500 milhões em dívida verde com juros de 3%"
- "BPG com prejuízos de cinco milhões continua à espera do investidor chinês"
- "Vinga acordo PSD-Chega. Nova versão da lei dos estrangeiros aprovada"
- "Excedente sobe para dois mil milhões até agosto à boleia de receitas fiscais"
- "Igneo adquire auto estradas do Algarve e do Norte Litoral"
- "TC confirma indemnizações a tripulantes da TAP"
- "Reabilitação urbana acelera atividade em agosto"
No Record:
- "Chelsea 1-0 Benfica. Ríos de azar. A melhor exibição das águias na primeira derrota do 'special one'"
- "Colombiano estava a destacar-se mas decidiu jogo com autogolo"
- "Nápoles-Sporting. Viagem atribulada. Partida atrasou quase cinco horas"
- "Comitiva teve de jantar no avião e aterrou em Itália depois das 23 horas locais"
- "Varandas ataca Benfica. Comunicados sobre arbitragem em causa"
- "FC Porto. Farioli já pensa no clássico. Revolução no onze frente ao E. Vermelha"
- "Liga distribui 10 MEuro pelos clubes"
No O Jogo:
- "Chelsea 1-0 Benfica. Ríos seco. Um golo do colombiano na própria baliza decidiu. Melhoria após intervalo não evita nova derrota na Liga dos Campeões"
- "Mourinho: 'Quem chega a Stamford Bridge e joga desta maneira, não tem de ter medo do FC Porto'. 'Podem ir jantar à Avenida da Liberdade que nenhum benfiquista os vai insultar'"
- "Galatasaray derrota Liverpool e Raphael Guerreiro marca pelo líder Bayern"
- "FC Porto. A segunda vida de Gul. Teve vários clubes interessados, mas quis afirmar-se. Compromisso e potencial conquistaram Farioli"
- "Reinaldo Teixeira responde a Villas-Boas: 'Provem que fizemos mal e pedimos desculpa'"
- "Varandas arrasa Benfica. Líder leonino reage às críticas encarnadas à arbitragem. 'O tricampeonato é um terramoto, assusta muita gente'. 'Fez comunicado que parecia ter rebentado a III Guerra Mundial'"
- "Nápoles-Sporting. Avaria no avião atrasa chegada a Itália"
- "Rui Borges: 'A equipa está motivada'"
- "Motociclismo. Miguel Oliveira muda para ganhar. Deixa o MotoGP e ruma ao Mundial de Superbikes"
E no A Bola:
- "Chelsea 1-0 Benfica. Nem tudo se perdeu. Autogolo decide jogo em Stamford Bridge"
- "Faltaram pernas e argumentos para virar o resultado, mas Benfica mostrou personalidade de confiança"
- "'Se alguém for jantar à Avenida da Liberdade, não será insultado'. José Mourinho"
- "Atalanta 2-1 Club Brugge. Kairat Almaty 0-4 Real Madrid. Inter 3-0 Slavia Praga. Atl. Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt. Bodo/Glimt 2-2 Tottenham. Marselha 4-0 Ajax. Galatasaray 1-0 Liverpool. Pafos 1-5 Bayern"
- "Sporting. Varandas responde às críticas do Benfica à arbitragem. 'Tricampeonato será um terramoto'"
- "Nápoles-Sporting. Avaria no avião atrasa viagem para Itália por mais de quatro horas"
- "Manuel José, Ivkovic e Careca recordam duelos de há 35 anos com Maradona"
- "FC Porto. Farioli prepara mudanças no onze. Treinador já pensa no clássico e pode apostar em Pablo Rosario, Mora e William Gomes diante do E. Vermelha"
- "Plantel dos dragões já valorizou mais de Euro25 milhões desde o fecho do mercado de transferências"