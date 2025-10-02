Jovem utiliza Tiktok para entrevistar mais de 100 candidatos

Um jovem de 19 anos entrevistou mais de uma centena de candidatos para as autárquicas de todo o país e está a publicar os vídeos nas suas redes sociais, esperando impactar positivamente o dia 12, data das eleições.

Lourenço Ribeiro, natural de Coimbra, perguntou aos candidatos autárquicos dos 14 maiores municípios portugueses, em termos de população: "Como é que me convenceria a votar em si numa frase?", uma única questão ao qual os representantes políticos tiveram cerca de 15 segundos para responder.

"Há muitas pessoas que não acompanham política" e o objetivo com esta série de vídeos é mostrar à população os candidatos "da forma mais resumida possível", disse hoje à agência Lusa o estudante no segundo ano da licenciatura de gestão.

De acordo com o autor do projeto, a intenção é a de que o eleitorado conheça a totalidade dos candidatos em quem terão a oportunidade de votar, já que, mesmo no universo de quem acompanha o panorama político, há ainda quem apenas conheça os representantes de partidos como o PS ou o PSD.

A jornada agora prossegue até ao último dia de campanha das eleições autárquicas (dia 10). Será publicado um vídeo diferente, diariamente, nas suas redes sociais, cada um destinado a um município.

As publicações começaram com os candidatos a Guimarães e vão terminar com as opções políticas à autarquia de Lisboa.

O próximo passo, com a conclusão desta etapa, é focar-se nas eleições presidenciais de 2026, com um vídeo por candidato, adiantou Lourenço Ribeiro.

O projeto do aluno da universidade Nova SBE começou antes das autárquicas, com a produção de conteúdos a partir de uma visita do Marcelo Rebelo de Sousa à sua instituição de ensino ou de entrevistas a alguns líderes dos partidos políticos nas legislativas de 2025.

Entrevistas aos CEO do Banco BPI e da Fidelidade, assim como às juventudes partidárias, são alguns dos seus trabalhos.

"Eu estava a experimentar o que funcionava melhor. Estive a experimentar durante algum tempo, até que percebi que os vídeos de política resultam bem, regra geral, e decidi agora apostar um bocadinho mais" nesta área.

Entretanto, "isto não quer dizer que vá apostar em política para sempre", vincou.

A ideia deste conjunto de iniciativas surgiu para mostrar que é possível fazer tudo acontecer.

"Acho que 99,9% das pessoas da minha idade, e não só, pensaria que nunca na vida seria possível entrevistar todos os candidatos às câmaras municipais dos maiores municípios do país. E foi muito daí que eu quis levar essa ideia avante", acrescentou.

Projeto que, apesar de não ter sido fácil concretizar, e feito maioritariamente sozinho, com exceção do auxílio pontual de alguns colegas, contou com "muita abertura" por parte dos partidos e dos candidatos.

"Eu chegava aos municípios, recebia os candidatos e depois dizia que só havia um pequeno problema: não havia ninguém para gravar as entrevistas", situação rapidamente resolvida pedindo a um popular que filmasse o encontro, contou.

Pequenos pormenores que foi resolvendo pelo caminho, que levaram ao conteúdo publicado no seu 'Instagram' e 'Tiktok' (Lourencoribeiro__).

Num futuro próximo, o estudante quer abrir a própria empresa, embora ainda não tenha definido o setor.

"Por agora, eu estou preocupado em construir a minha comunidade nas redes sociais, fazer vídeos engraçados e que as pessoas gostem e, depois, começarei então a pensar na empresa", adiantou Lourenço Ribeiro.