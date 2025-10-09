MPT critica gestão da SocioHabita e propõe equipas de apoio ao cidadão sénior

O MPT – Partido da Terra criticou a actual gestão da SocioHabita Funchal, que acusa de ser “fria e desumana”, e propôs a criação de equipas municipais de apoio ao cidadão sénior para ajudar os mais idosos em tarefas administrativas e de acesso digital.

Durante as ações de campanha, o partido diz ter recolhido “histórias de vida marcadas pela dor, pela injustiça e pela falta de empatia”. Entre os casos relatados, está o de uma munícipe cuja renda aumentou de 120 para 400 euros após ser transferida de apartamento, e o de um casal que vive num terceiro andar sem elevador, aguardando há meses uma resposta à solicitação de mudança para o rés-do-chão.

“O MPT não aceita esta forma de gestão. Não aceitaremos que a dignidade humana continue a ser ignorada”, refere o comunicado, que defende uma SocioHabita “humanista, transparente e próxima dos cidadãos”.

O partido propõe ainda que funcionários municipais integrem equipas móveis, com meios próprios, para se deslocarem às habitações e ajudarem idosos a preencher requerimentos, aceder ao portal Funchal Alerta e acompanhar processos administrativos.