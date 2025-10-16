IL propõe reforço da protecção social dos doentes oncológicos

Gonçalo Maia Camelo apresentou um projecto de proposta de lei que reforça os apoios aos trabalhadores com doenças oncológicas.

A Iniciativa Liberal pretende que os doentes oncológicos não tenham reduções significativas nos seus rendimentos numa fase em que mais precisam de apoio.

O deputado defende a "majoração do subsídio de doença" e a eliminação de prazos que, em muitos casos, deixam os doentes com rendimentos "de menos de 400 euros".

A proposta de lei defende um modelo semelhante ao que já existe para os doentes com tuberculose.