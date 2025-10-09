Governo Regional transferiu cerca de 1 milhão de euros para pagamento da cana-de-açúcar

O Governo Regional informou, hoje, que procedeu à à transferência de cerca de 1 milhão e 50 mil euros do Orçamento da Região, valor destinado ao pagamento da cana-de-açúcar referente à campanha deste ano. O executivo fala no "pagamento mais rápido de sempre".

De acordo com nota à imprensa, os primeiros dos 642 produtores de cana começaram já a receber os respectivos montantes nas suas contas, por transferência bancária, através da ACOESTE – Associação da Costa Oeste, “entidade veículo” responsável pela operacionalização dos pagamentos.

"Apesar de se tratar de um processo burocrático devido em parte aos trâmites legais obrigatórios, nomeadamente a verificação das quantidades efectivamente entregues e aferição de valores, realização de contrato-programa e visto prévio do Tribunal de Contas, importa realçar que nunca os produtores haviam recebido valores tão expressivos e de forma tão célere como este ano, o que confirma a prioridade que o Governo Regional atribui a este sector estratégico para a economia agrícola madeirense e à sua importância para a produção do rum agrícola da Madeira", aponta a mesma nota.

Com esta transferência, e após o pagamento dos 250 euros por tonelada no âmbito do POSEI, feito por adiantamento, e dos 230 euros assegurados pelos engenhos, os produtores passam agora a receber os 120 euros por tonelada financiados directamente pelo Orçamento Regional, perfazendo um total de 600 euros à tonelada, podendo ir aos 650 euros à tonelada no caso de ser produção biológica. "Importa ainda salientar que no espaço temporal de 2 anos a cana-de-açúcar passa a ser paga quase ao dobro do preço que era paga ao agricultor em 2023", indica.

O executivo madeirense pretende incentivar a produção de cana-de-açúcar, de forma a responder ao aumento da procura e garantir um maior rendimento aos produtores. "Os interessados podem contactar a ACOESTE no sentido de entregar eventual documentação necessária ao referido pagamento", explica.