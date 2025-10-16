Votação do Programa Bairro Feliz arranca hoje nas lojas Pingo Doce da Madeira

Arranca hoje a fase de votação do programa Bairro Feliz nas 14 lojas do Pingo Doce na Madeira. Até 15 de Novembro, cada loja terá dois projectos locais em votação e são os clientes que escolhem o vencedor, à qual o Pingo Doce atribui um apoio de até 1.000 euros para ser concretizado, conforme anuncia a nota de imprensa.

Para ajudar a escolher os projectos que consideram mais importantes para o seu bairro, os clientes recebem uma moeda Bairro Feliz por cada 10 euros em compras (máximo de 3 moedas por compra), que deverão colocar no mealheiro correspondente à sua causa preferida. Os projectos mais votados pela vizinhança serão anunciados no dia 15 de Novembro, depois da pesagem dos mealheiros em loja.

“Entre os 28 projectos em votação na Madeira estão a aquisição de bens essenciais para auxiliar bebés de uma instituição, assim como a compra de bicicletas e capacetes promovendo a mobilidade segura de crianças. A presente edição conta, ainda, com uma causa que pretende adquirir uma máquina de filtração de água para uma escola com cerca de 900 alunos e a compra de um aparelho de monitorização cardíaca e de sinais vitais para um lar de idosos. Projectos que contribuirão para bairros e vizinhos mais felizes”, de acordo com o comunicado de imprensa.

“O Bairro Feliz tem mostrado, ano após ano, que quando damos voz às pessoas, surgem ideias com impacto real na vida de todos. Esta nova edição, com quase mil causas em votação a nível nacional, reflete a diversidade dos nossos bairros e continua a estimular uma cidadania ativa, onde cada voto é um passo para transformar a comunidade." Filipa Pimentel, Directora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local do Pingo Doce.

A quinta edição nacional do programa Bairro Feliz decorre em 467 lojas Pingo Doce de Portugal Continental e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, com um total de 934 causas a votação, seleccionadas por um júri entre mais de 2.500 ideias inscritas.

No total das edições, o Bairro Feliz já apoiou 1.950 causas, o que representa um investimento do Pingo Doce de aproximadamente dois milhões de euros no apoio às comunidades envolventes das suas lojas, dando resposta a situações e necessidades especificas de cada bairro, nas áreas de Saúde, Bem-estar e Desporto, Apoio Social e Cidadania, Cultura e Património, Turismo e Lazer, Educação, Ambiente e Causa Animal.