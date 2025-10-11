FPF homenageia Diogo Jota ao minuto 21 do Portugal-Irlanda

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) homenageou hoje Diogo Jota, exibindo uma fotografia, acompanhada por uma dedicatória, no decorrer do jogo entre Portugal e Irlanda, pela fase de qualificação para o Mundial2026.

A FPF fez surgir nos ecrãs gigantes do Estádio José Alvalade uma fotografia do internacional português, acompanhada pela frase 'Para sempre, Diogo Jota', ao minuto 21 do encontro que opõe a seleção portuguesa de futebol à congénere irlandesa, número correspondente ao número da camisola que Diogo Jota envergava ao serviço de Portugal.

O momento, motivado pelo facto de o desafio que opõe Portugal à Irlanda ser o primeiro da equipa nacional em solo português desde o falecimento do futebolista, proporcionou um aplauso generalizado na bancada por cerca de um minuto.

Portugal defronta a seleção irlandesa pela sétima jornada do Grupo F da fase de apuramento para o Mundial 2026 e, na terça-feira, também em Alvalade, às 19:45, a seleção lusa defronta a Hungria.