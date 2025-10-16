Cláudia Gomes diz que diploma do PS "não tem pernas para andar"

Cláudia Gomes comentou a proposta do PS para limitar o número de veículos de rent-a-car, começando por recordar que o Governo Regional já entregou, no parlamento, uma proposta que aplica uma taxa aos veículos de aluguer.

A deputada social-democrata fez uma "análise técnica" à proposta de lei que diz ter irregularidades que impedem a sua aprovação.

O diploma, assegura, "não tem pernas para andar", diz a deputada. "Devemos legislar bem", sublinha.