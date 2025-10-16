IL rejeita 'onda' de proibições que estão para discussão

Gonçalo Maia Camelo fez uma intervenção em que contestou medidas de restrição que estão na agenda do parlamento. Em causa estão propostas para limitar as rent-a-car, o número de veículos TVDE ou o alojamento local.

O deputado da IL não aceita que se criem "limites para tudo", numa Região que tem o turismo como principal actividade.

A este ritmo acredita que haverá propostas para limitar o número de restaurantes, pastelarias e outras actividades. Também não aceita que se pretenda afastar estrangeiros que ocupam os postos de trabalho que "outros não querem".

Gonçalo Maia Camelo alerta para os riscos de inventar "proibições" em tudo que podem levar a que, num futuro, seja preciso "implorar para que os que escorraçámos voltem".