Franco já contestado. Hugo Marques, recém-eleito à Câmara de Machico, está "magoado e desiludido" com o seu antecessor, "sem perfil para unir o partido". O ainda presidente da autarquia justifica a ausência na campanha com ‘brigas’ que envolvem a mulher * Eurodeputados socialistas denunciam “ataque ao coração da Europa. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 4 e 5.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Hotel para o Portinho reduzido em 40%. Projecto de 2013 previa 160 quartos e mais 140 apartamentos. O actual foi alterado para atenuar o impacto visual na baía.

Deputado e vereador condenados por conduzirem alcoolizados.

Fique também a saber que Empate adia apuramento para o mundial. Portugal empatou com a Hungria (2-2), com dois golos de Ronaldo.

E, por fim, "Atlântico representa um salto qualitativo". Navio que começou ontem as ligações à Madeira tem capacidade de carga 50% superior aos anteriores e traz maior regularidade e segurança ao comércio de mercadorias, garante o comandante Rui Quental.

