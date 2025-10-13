Cabo Verde qualifica-se pela primeira vez para a fase final de Mundial de futebol

Cabo Verde qualificou-se hoje pela primeira vez para um Campeonato do Mundo de futebol, ao assegurar a conquista do Grupo D da qualificação africana com um triunfo frente a Essuatíni, por 3-0, na Praia.

Dailon Livramento, aos 48 minutos, Willy Semedo, aos 54, e Stopira, aos 90+1, marcaram os golos da vitória dos 'tubarões azuis', que asseguraram o primeiro lugar do agrupamento, com 23 pontos, mais quatro do que Camarões, segundos classificados, que hoje empataram 0-0 na receção a Angola.

A seleção cabo-verdiana é a 19.ª seleção a assegurar a qualificação para o Mundial2026, juntando-se aos anfitriões Estados Unidos, Canadá e México.