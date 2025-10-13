O Presidente dos Estados Unidos garantiu hoje "estar pronto" para um acordo de paz com o Irão, possibilidade que descreveu como "tremenda", poucos meses depois dos bombardeamentos contra alvos iranianos.

"Estamos prontos para um acordo, onde quer que seja", afirmou Donald Trump num discurso perante no parlamento israelita (Knesset), apelando a Teerão para "reconhecer o direito de Israel à existência".

"Nada seria melhor para esta região do que ver os líderes iranianos renunciarem ao terrorismo, deixarem de ameaçar vizinhos e de financiar grupos afiliados", disse o chefe de Estado norte-americano.

Trump sublinhou que "nem os Estados Unidos nem Israel nutrem hostilidade contra o povo iraniano" e assegurou que "a mão da amizade e da cooperação está estendida" a Teerão.

O apelo de Trump ocorre quatro meses após uma breve guerra, em junho, quando Israel lançou uma campanha de bombardeamentos contra o Irão, durante a qual atingiu instalações nucleares e matou responsáveis militares e civis.

O Irão retaliou então com mísseis e drones lançados contra Israel, num conflito que durou 12 dias.

"Eles sofreram um grande golpe", disse Trump, referindo-se ao impacto dos ataques israelitas.

"Seria ótimo se pudéssemos fazer um acordo com eles. Acho que eles querem isso, estão cansados", concluiu o líder norte-americano.