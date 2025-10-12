Zelensky pede a Macron mais sistemas de defesa aérea para combater Rússia

O Presidente ucraniano pediu hoje mais sistemas de defesa antiaérea e mísseis durante uma conversa telefónica com o homólogo francês, afirmando que a Rússia está a aproveitar-se dos problemas "internos" de vários países para atacar a Ucrânia.

"Falei com o Presidente [francês] Emmanuel Macron, [...] Informei-o das nossas necessidades prioritárias e, em primeiro lugar, dos sistemas de defesa antiaérea e dos mísseis", declarou Volodymyr Zelensky na página pessoal na rede social Facebook.

Zelensky considerou que "a Rússia está a aproveitar-se da situação atual", sobretudo a que se vive no Médio Oriente e dos problemas internos de cada país estarem a captar a atenção máxima.

Denunciando ataques russos "ainda mais ignóbeis", acrescentou que discutiu "como contrariar esta situação" com Macron, que também enfrenta atualmente uma crise política interna.

Nos últimos dias, a Rússia intensificou os ataques noturnos com 'drones' e mísseis contra a Ucrânia, visando em particular o sistema energético do país, à medida que se aproxima o inverno.

Na sexta-feira, um dos mais intensos bombardeamentos russos contra a rede energética ucraniana mergulhou grande parte da capital, Kiev, e nove outras regiões na escuridão.

Durante a última semana, "mais de 3.100 'drones', 92 mísseis e cerca de 1.360 bombas planadoras foram utilizados contra a Ucrânia", denunciou hoje Zelensky, numa outra mensagem publicada no Facebook.

No sábado, o Presidente ucraniano tinha apelado ao homólogo norte-americano, Donald Trump, para negociar a paz na Ucrânia, depois de este ter alcançado um acordo sobre Gaza.

"Se uma guerra pode ser travada numa região, então outras guerras também podem certamente ser travadas, incluindo a guerra conduzida pela Rússia", afirmou durante a conversa telefónica.

Também hoje, o Ministério da Energia ucraniano referiu que os ataques russos da última noite provocaram danos em infraestruturas de eletricidade e gás nas regiões ucranianas de Donetsk, Odessa e Chernihiv.

Pelo terceiro dia consecutivo, ocorreram ataques direcionados contra as redes de transportes de eletricidade e de gás, e atualmente os serviços de emergência estão a trabalhar para estabilizar o fornecimento de energia onde este foi afetado.

"De manhã, os russos voltaram a atacar a nossa infraestrutura energética. Os especialistas já começaram as reparações e fazem o possível para restabelecer o fornecimento. Mas a magnitude dos danos e o fim das reparações estão por determinar", disse o chefe da administração militar regional, Vadim Filashkin, no Telegram.

As tropas russas atacaram assentamentos na região de Chernihiv 59 vezes em 24 horas, disse o chefe da administração militar regional de Chernihiv, Viacheslav Chaus.

No distrito de Nizhyn, um drone inimigo atacou também uma instalação de energia, e na comunidade de Horodnia, um drone atacou um veículo especial.

Em Semenivka, o ataque de um drone FPV causou um incêndio num prédio residencial de dois apartamentos. A explosão danificou o teto, um carro e as janelas de um edifício vizinho. O fogo foi extinto pelo Serviço Estadual de Emergências.

Entretanto, as defesas aéreas russas neutralizaram 32 drones ucranianos nas regiões de Belgorod, Briansk e Smolensk, informou hoje o Ministério da Defesa russo.

No decorrer da noite passada, as defesas aéreas destruíram 32 drones ucranianos de asa fixa, informou o comando militar russo no Telegram.