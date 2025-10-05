Ministro alemão da Defesa pede calma após alerta de sobrevoos de drones na Alemanha

O ministro alemão da Defesa apelou hoje à calma, após alertas de drones a sobrevoar o aeroporto de Munique, defendendo a entrega de mais poderes à polícia regional e às infraestruturas críticas para combater este tipo de incidentes.

"É claro que compreendo a insegurança", disse Boris Pistorius numa entrevista ao jornal Handelsblatt hoje divulgada, acrescentando, porém que os drones observados "não representaram uma ameaça concreta".

"Temos meios para reagir", acrescentou o ministro social-democrata, "mesmo que ainda não tenhamos todas as capacidades que gostaríamos para combater".

O aeroporto de Munique suspendeu o tráfego aéreo na sexta-feira, pela segunda noite consecutiva, após um novo alerta de drones. O exército alemão auxiliou a polícia no local na deteção dos drones observados no local.

O tráfego aéreo foi retomado no sábado no aeroporto de Munique, que informou hoje no seu portal na internet que ainda havia ainda algumas pequenas "repercussões" nos voos.

A origem dos drones não pôde ser determinada, segundo as autoridades alemãs.

Estes tipos de incidentes aumentaram recentemente na Europa, com os membros da União Europeia (UE) a suspeitarem que a Rússia esteja por trás destes sobrevoos a partir de locais sensíveis.

Apesar da sua intervenção em Munique, "a Bundeswehr [Forças Armadas] não pode estar presente em todos os locais da Alemanha onde os drones parecem derrubá-los", alertou o ministro.

É "muito mais decisivo" dar mais poderes à polícia regional e a infraestruturas críticas, como centrais elétricas e aeroportos, para "agirem [contra os drones] até uma certa altitude", disse o ministro alemão.

Pistorius manifestou também o seu apoio à revisão das leis de segurança da aviação, que terá início na quarta-feira sob a liderança do ministro do Interior, Alexander Dobrindt.

O objetivo seria permitir que o exército alemão abatesse drones. Até agora, só a polícia tem autoridade para o fazer, e apenas em casos de ameaça grave.

A Alemanha anunciou também a criação de um "centro antidrone" no final de setembro, após casos de drones a sobrevoar locais sensíveis no norte do país.