Despiste de bicicleta no Funchal
Pelas 10h50 deste domingo os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se até à Avenida Sá Cerneiro, no Funchal, para socorrer dois ciclistas que ficaram feridos num despiste de bicicleta.
Segundo o que foi possível aferir, um dos ciclistas, de 65 anos, apresentava queixas na zona da clavícula.
O homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
