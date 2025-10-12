 DNOTICIAS.PT
Despiste de bicicleta no Funchal

Pelas 10h50 deste domingo os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se até à Avenida Sá Cerneiro, no Funchal, para socorrer dois ciclistas que ficaram feridos num despiste de bicicleta. 

Segundo o que foi possível aferir, um dos ciclistas, de 65 anos, apresentava queixas na zona da clavícula. 

O homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

