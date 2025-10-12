Inteligência artificial consegue prever com quatro dias de avanço ventos solares destrutivos

Uma equipa de cientistas de uma universidade norte-americana desenvolveu um modelo de inteligência artificial (IA) capaz de prever a velocidade de ventos solares destrutivos com quatro dias de antecedência, noticiou a agência EFE.

"Ao combinar IA avançada com observações solares, podemos emitir alertas antecipados que ajudam a proteger tecnologias críticas na Terra e no espaço", disse o investigador do Centro de Astrofísica e Ciência Espacial da Universidade de Nova Iorque Abu Dhabi (sigla inglesa CASS), localizado nos Emirados Árabes Unidos, Dattaraj Dhuri, em comunicado.

Os modelos de linguagem de IA atuais analisam texto para prever a atividade solar, mas o novo sistema, desenvolvido em Abu Dhabi, analisa imagens do Sol para identificar padrões referentes às alterações no vento solar.

O resultado é uma melhoria de 45% na precisão das previsões em comparação com os modelos operacionais atuais.

O novo modelo representa também uma melhoria de 20% em comparação com as abordagens anteriores baseadas em IA.

A equipa de cientistas treinou o modelo de IA utilizando imagens ultravioleta de alta resolução combinadas com registos históricos dos ventos solares.

As imagens ultravioletas são do Observatório de Dinâmica Solar da agência espacial norte-americana, NASA.

O vento solar é um fluxo contínuo de partículas carregadas libertadas pelo Sol.

Quando as partículas aceleram, podem provocar eventos climáticos espaciais que perturbam a atmosfera terrestre, arrastando satélites para fora de órbita.

A aceleração de partículas pode ainda provocar tempestades solares intensas, que interferem com sistemas de comunicação, redes elétricas e o tráfego aéreo.

Em 2022, um fenómeno relacionado com os ventos solares levou à perda de 40 satélites Starlink da empresa aeroespacial SpaceX, comprovando a necessidade urgente de melhorar as previsões solares, segundo a EFE.

"Este é um grande avanço na proteção de satélites, sistemas de navegação e infraestruturas energéticas dos quais depende a vida moderna", disse Dattaraj Dhuri.

O avanço demonstra como a IA pode resolver um dos desafios mais complexos da ciência espacial, a previsão de ventos solares, segundo a EFE.

As previsões mais fiáveis permitem que os cientistas e engenheiros se preparem melhor para os eventos climáticos espaciais, reforçando a resiliência a interrupções de infraestruturas críticas, de acordo com a mesma fonte.