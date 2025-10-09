Prémio Nobel da Literatura 2025 anunciado hoje em Estocolmo

O vencedor do Prémio Nobel da Literatura vai ser hoje anunciado em Estocolmo, num ano em que as apostas colocam autores asiáticos entre os favoritos, depois de em 2024 ter ganhado a sul-coreana Han Kang.

Segundo o agregador das casas de apostas Nicer Odds, as preferências deste ano para o Prémio Nobel da Literatura vão para o escritor indiano Amitav Ghosh, o japonês Haruki Murakami e a chinesa Can Xue, precedidos apenas pelo húngaro Lázlo Krasznahorkai, que lidera o favoritismo.

Seguem-se a mexicana Cristina Rivera Garza, o espanhol Enrique Vila-Matas, o australiano Gerald Murnane e o romeno Mircea Cartarescu, nomes que mais ou menos todos os anos têm surgido em posições de destaque nas apostas.

Três dos primeiros lugares são ocupados por escritores de origem asiática, apesar de no ano passado ter vencido a escritora Han Kang, tornando-se a primeira autora da Coreia do Sul a receber um Prémio Nobel da Literatura.

Em 2012, venceu o escritor chinês Mo Yan, em 1994, venceu o japonês Kenzaburo Oe, e muito mais atrás, em 1913, venceu o primeiro e único indiano a ser distinguido até hoje, Rabindranath Tagore.

O mesmo se passa com Portugal, que apenas teve um autor distinguido -- José Saramago, em 1998 -, apesar de há muitos anos o nome de António Lobo Antunes figurar sistematicamente na lista dos preferidos pelas casas de apostas, embora nunca em lugares cimeiros.

José Saramago não foi apenas o único autor português a vencer o Prémio Nobel da Literatura: foi o único escritor de língua portuguesa, apesar de ao longo dos anos terem aparecido propostas e apostas para escritores africanos de língua portuguesa e, sobretudo, brasileiros.

Jorge Amado, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, Machado de Assis e Carlos Drummond de Andrade foram alguns dos escritores frequentemente apontados como possíveis ganhadores, mas a quem a morte chegou antes do prémio.

Este ano, na lista das casas de apostas aparecem António Lobo Antunes, para além dos moçambicanos Mia Couto (um nome repetente entre os favoritos) e Paulina Chiziane, e dos brasileiros Adélia Prado e Milton Hatoum.

Além do português, outras línguas estão há vários anos afastadas dos prémios, como é o caso do italiano, cujo último vencedor foi Dário Fo, em 1997, o árabe, cujo único vencedor foi o egípcio Naguib Mahfouz, em 1988, o grego, que levou pela última vez o galardão em 1979, pelas mãos de Odysséas Elýtis, e o hebraico, em 1966, graças a um prémio atribuído ao escritor israelita Shmuel Yosef Agnon 'ex-aequo' com a escritora alemã Nelly Sachs.

O Nobel da Literatura é um prémio concedido anualmente, desde 1901, pela Academia Sueca a autores que fizeram notáveis contribuições ao campo da literatura, e tem um valor pecuniário superior a 900 mil euros.

Instituído em 1901, o Prémio Nobel da Literatura distinguiu até à data 121 escritores, dos quais, 103 homens e 18 mulheres.

Apesar da grande predominância masculina, os números têm vindo a equilibrar-se, verificando-se nos últimos 10 anos um exato número de vencedores de cada género.