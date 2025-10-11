Pelo menos um morto em ataque de Israel no sul do Líbano

Pelo menos uma pessoa morreu hoje de madrugada e sete ficaram feridas no sul do Líbano devido a ataques aéreos de Israel, anunciou o Ministério da Saúde libanês.

"Mais uma vez, o sul do Líbano é alvo de uma odiosa agressão israelita contra instalações civis. Sem justificação nem pretexto. Mas o mais grave deste ataque reside no facto de acontecer após o acordo de cessar-fogo em Gaza", afirmou o presidente libanês, Joseph Aoun.

Os ataques aéreos na aldeia de Msayleh atingiram um local que vendia máquinas pesadas, destruindo um grande número de veículos.

Um veículo carregando vegetais que passava pelo local no momento dos ataques foi atingido, matando uma pessoa e ferindo outra, de acordo com a TV Al-Manar do Hezbollah.

O Ministério da Saúde disse mais tarde que o morto era um cidadão sírio, enquanto os feridos eram um nacional sírio e seis libaneses, incluindo duas mulheres.

O exército israelita disse que atingiu um local onde estava armazenada maquinaria para ser usada na reconstrução da infraestrutura do Hezbollah.

"A presença daqueles veículos e as atividades do Hezbollah naquela zona constituem uma violação dos acordos firmados entre Israel e o Líbano", acrescentou o exército.

Apesar do cessar-fogo de 27 de novembro de 2024, que pôs fim a mais de um ano de conflito entre Israel e o Hezbollah, o exército israelita continua a realizar ataques quase diários no Líbano, afirmando que tem como alvo membros do movimento apoiado pelo Irão e acusando-o de tentar reconstituir as suas forças.

A ONU indicou no início de outubro que 103 civis foram mortos no Líbano desde a entrada em vigor da trégua.