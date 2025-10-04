Defesa Civil de Gaza registou pelo menos 57 mortes em ataques israelitas hoje

A Defesa Civil de Gaza registou pelo menos 57 mortes em ataques israelitas desde o amanhecer de hoje, apesar do apelo do Presidente norte-americano, Donald Trump, para travar imediatamente a ofensiva no território palestiniano.

"O número de mortos em ataques aéreos israelitas chega hoje aos 57, incluindo 40 na Cidade de Gaza", disse à agência noticiosa France Presse Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil, uma organização de ajuda humanitária que opera sob a autoridade do movimento islamita palestiniano Hamas.

Dadas as restrições à imprensa em Gaza e a dificuldade de acesso à área, a AFP não pôde verificar, de forma independente, os relatos de várias fontes.