Três jogos em casa e outras tantas derrotas, a última das quais com o Arouca. Esta a performance do Nacional no presente campeonato no que se refere aos jogos disputados no Estádio da Madeira. Um rendimento deveras negativo que, contudo, não afecta a confiança do grupo de trabalho. A garantia é dada pelo defesa-esquerdo José Gomes, um dos jogadores mais experientes do plantel.

“O futebol tem tanto de bom como de mau e às vezes é injusto. Este jogo prova isso, pois fomos de longe a melhor equipa durante os 90 minutos, mas perdemos. Queremos ganhar, queremos ganhar em casa pois estamos a dever isso aos nossos adeptos, mas acho que temos de estar muito confiantes pelo que fizemos e também pelo que podemos vir a fazer daqui para a frente. Atrevo-me a dizer que foi o nosso melhor jogo desta época. Temos algumas coisas a melhorar, pois cometemos alguns erros que levaram aos golos do Arouca, mas acho que podemos estar confiantes daqui para a frente. Esta derrota não nos vai afectar psicologicamente e só temos de estar confiantes, pois fizemos um jogo fantástico”, vincou o 'dono' do lado esquerdo da defesa do Nacional nas primeiras seis jornadas da I Liga.