São Roque recebe 1.º Encontro de Viaturas Clássicas no sábado

O Miradouro de São Roque, na cidade do Funchal, será palco este sábado, 4 de Outubro, entre as 10 e as 17 horas, do 1.º Encontro São Roque Classic Show, um evento dedicado à exposição de viaturas clássicas.

A iniciativa, organizada pela Casa do Povo de São Roque em parceria com o Grupo Desportivo Azinhaga, pretende reunir entusiastas e coleccionadores de carros antigos da Região Autónoma da Madeira, promovendo o convívio entre amantes do património automóvel e a partilha com a comunidade local.

Durante o evento, está prevista a bênção das viaturas, bem como uma cerimónia de entrega de prémios destinada aos participantes com veículos em exposição.

A organização conta com o apoio do Governo Regional da Madeira e manifesta a intenção de tornar o encontro uma "referência anual no calendário cultural da freguesia".

Mais informações sobre o evento podem ser solicitadas através do endereço de e-mail: [email protected].