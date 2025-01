OCM apresenta concerto da Orquestra de Cordas 'Ensemble XXI' no Salão Nobre da ALM

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta o concerto da Orquestra de Cordas 'Ensemble XXI', sob a direcção musical do violinista Yuriy Kyrychenko, integrado no Ciclo Jovens Solistas que contará com a participação especial de dois jovens madeirenses, a violinista Gabriela Assunção, aluna da Codarts - Universidade de Música e Artes em Roterdão, e o violoncelista Matias Assunção aluno da Royal Conservatoire de Haia.

Este concerto terá lugar no sábado, 11 de Janeiro, pelas 18h00, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, integrado na Iniciativa 'Parlamento mais Perto', no âmbito da parceria estabelecida entre a ALRAM e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA), na qualidade de entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira.

"É com profundo reconhecimento que constatamos o desenvolvimento e envolvimento de jovens músicos madeirenses na sua formação e empenho nas suas carreiras profissionais. O espaço que a nossa estrutura artística carinhosamente e responsavelmente reserva para estes músicos durante as suas temporadas orgulha-nos e alavanca em nós uma maior responsabilidade para com estes jovens artistas. Sabemos do investimento pessoal, emocional e material que é feito para estes jovens poderem atingir os seus propósitos. É, pois, com reverência para com o seu brio que há mais de onze anos, de forma sistemática e apoiada, temos vindo a apresentar brilhantes concertos com estes jovens artistas que tiveram a sua formação inicial na Região Autónoma da Madeira", disse o director artístico da OCM, Norberto Gomes.

Os bilhetes custam 15 euros (com descontos para crianças, jovens e seniores) e podem ser adquiridos na Ticketline (https://ticketline.sapo.pt/evento/ensemble-xxi-duo-assuncao-88421), Loja Gaudeamus - Colégios dos Jesuítas (ao lado da Igreja São João Evangelista), Rua dos Ferreiros - Funchal e no dia do concerto, a partir das 17h00, à entrada da Assembleia Legislativa da Madeira (entrada pela Rua dos Capelistas).

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório - Escola das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante.