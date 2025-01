Katia Guerreiro apresenta-se no Funchal para um concerto único de Fado

O Funchal prepara-se para receber uma das mais reconhecidas fadistas da actualidade.

Katia Guerreiro sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, no próximo dia 19 de Janeiro, às 19 horas, para um concerto integrado no evento Fado Funchal, organizado pela Câmara Municipal.

A artista é considerada uma das mais importantes vozes do Fado contemporâneo. A sua carreira, que começou em 2000, destaca-se pela profunda ligação ao Fado tradicional, ao mesmo tempo em que projecta esta arte intemporal para os grandes palcos internacionais.

A fadista é reconhecida não só pela sua capacidade interpretativa, mas também pela forma como tem promovido a cultura portuguesa pelo mundo. Os seus concertos já passaram por salas emblemáticas e festivais de renome em todos os continentes, garantindo-lhe lugar de destaque entre os maiores embaixadores da música portuguesa.

Neste concerto, Katia Guerreiro será acompanhada por: Paulo Ramos na viola, Francisco Gaspar no baixo e David Ribeiro na guitarra, além de um quarteto de violinos composto por Jacinto Neves, Ângela Neves, Edina Tenki e Sandra Sá. A qualidade técnica do espectáculo será assegurada por António Manuel Martins, na iluminação, e Luís Silva, no som, com Filipe Pereira como roadmanager.

Ao longo de mais de duas décadas de carreira, Katia Guerreiro lançou dez discos e recebeu inúmeros prémios e distinções, entre os quais a Ordem do Infante D. Henrique, em Portugal, e a Ordem de Artes e Letras no Grau Chevalier, em França. A sua discografia inclui álbuns emblemáticos como 'Fado Maior', 'Nas Mãos do Fado', 'Até ao Fim e Sempre', que reflectem a sua paixão pelo Fado e a sua dedicação à poesia e à cultura portuguesa.

A organização do Fado Funchal pela Câmara Municipal do Funchal sublinha a "importância de promover eventos que valorizam o património cultural português, aproximando a comunidade local e os visitantes desta expressão musical única".

"Iniciativas como estas não só enaltecem a riqueza cultural do Funchal, como também fortalecem a posição da cidade como palco de referência para espetáculos de excelência", reforça o executivo.

Este concerto oferece ao público madeirense e aos visitantes uma oportunidade única de experienciar a intensidade emocional e a autenticidade do Fado através da voz de uma das suas mais brilhantes intérpretes. Katia Guerreiro traz consigo não apenas o Fado como género musical, mas também a sua essência enquanto expressão cultural profundamente enraizada na alma portuguesa CMF

Os bilhetes custam 11 euros e estão à venda na ticketline ou na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias Funchal.