Árbitro António Nobre no clássico Sporting-FC Porto da Taça da Liga

António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria, é o árbitro do clássico entre Sporting e FC Porto das meias-finais da Taça da Liga, a realizar na terça-feira em Leiria, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol.

O árbitro, de 36 anos, natural das Caldas da Rainha, fará a sua estreia num jogo entre 'grandes', apesar de ter arbitrado anteriormente jogos de Sporting e FC Porto, no campeonato, Taça da Liga e Taça de Portugal.

No jogo entre 'leões' e 'dragões', com início às 19:45, António Nobre contará com os assistentes Luciano Maia e Nélson Pereira, e no videoárbitro estará André Narciso, coadjuvado por Vasco Santos e João Bessa Silva.

No seu percurso, Nobre esteve em 15 jogos oficiais do FC Porto, os últimos ainda na época de 2023/24, num empate em casa com o Rio Ave e numa derrota na visita ao Estoril Praia, enquanto com o Sporting esteve em 13 jogos e também por último numa derrota dos 'leões', já esta época, em dezembro, no terreno do Moreirense (2-1).

Para a outra meia-final da Taça, que opõe na quarta-feira o Benfica ao Sporting de Braga (19:45), quatro dias depois de os bracarenses terem vencido na Luz para o campeonato, a FPF nomeou Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.

O árbitro, de 37 anos, terá como assistentes Tiago Santos e Sérgio Jesus, e no VAR estará Bruno Esteves.

As meias-finais da Taça da Liga disputam-se na terça e quarta-feira em Leiria, estando a final marcada para sábado, no mesmo palco, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa.