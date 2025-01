Orquestra de Bandolins da Madeira hoje no Salão Nobre da ALM

A Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM) apresenta-se esta quarta-feira, 8 de Janeiro, às 21 horas, , no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Durante este mês estão previstos ainda mais três concertos nos dias 15, 22 e 29.

Os espectáculos englobam peças musicais de compositores como Jonhann Strauss Jr., Emil Waldteufel, Franz Liszt, Victorio Monti, Albert Ketèlbey, entre outros.

Os bilhetes, para o concerto que tem a duração de, aproximadamente 1h10, estão à venda nas plataformas on-line (madeira.best/ meoblueticket/ madeira concerts) e nos locais habituais (informações pelo 291 752 173) ou no dia do espectáculo, no local do evento, a partir das 16h00.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

10h00 - Cristina Pedra vai estar presente na entrega de duas bicicletas eléctricas à PSP, pela Junta de Freguesia de São Martinho, no âmbito do projecto 'Eco-Freguesias';

11h00 - José Manuel Rodrigues estará presente na Cerimónia de Concessão de Honras de Panteão Nacional a José Maria Eça de Queiroz

14h30 - Plenário das Trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico

18h00 - Tomada de posse dos órgãos sociais da Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira;

19h30 - Madeira SAD - ABC do Campeonato Nacional da I Divisão em andebol feminino no Pavilhão do Funchal.

Agenda política

11h00 - Conferência de imprensa do PS-Madeira

12h00 - Miguel Albuquerque visita o presépio do Curral das Freiras



Efemérides

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 8 de Janeiro:

1642 - Morre, com 77 anos, o astrónomo e cientista italiano Galileo Galilei.

1935 - Nasce o cantor norte-americano Elvis Aaron Presley, Elvis Presley, em Tupelo, no Mississipi.

1959 - Fidel Castro, líder da revolução cubana, entra vitorioso em Havana.

1969 - Estreia, na RTP, "Conversas em Família", programa de reflexões de Marcelo Caetano, presidente do Conselho, sobre a política orçamental, económica e educativa do Estado português.

1980 - Guerra Fria. Os Estados Unidos expulsam 17 diplomatas soviéticos.

1986 - O Presidente norte-americano, Ronald Reagan, determina o congelamento dos bens do governo líbio nos EUA.

2001 - Começam as emissões do canal televisivo SIC Notícias, do grupo Impresa.

2011 - Um ataque ocorrido no Arizona, Estados Unidos, atinge a tiro na cabeça a congressista democrata Gabrielle Giffords, de 40 anos, e causa seis mortos e 12 feridos.

2015 - No dia seguinte ao ataque ao semanário Charlie Hebdo, um polícia é assassinado nos arredores de Paris num tiroteio que os investigadores relacionaram com o ataque ao jornal. No mesmo dia, um homem armado faz reféns num supermercado judaico e quatro deles são mortos.

2019 - A ANA - Aeroportos de Portugal e o Estado assinam um acordo para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa que prevê um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028.

2021 - O Twitter suspende de forma permanente a conta do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citando os riscos de "novo incitamento" à violência, dois dias depois de os seus apoiantes terem invadido o Capitólio.

2023 - Centenas de apoiantes do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadem a sede do Congresso Nacional numa manifestação em que pedem uma intervenção militar para derrubar o Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

