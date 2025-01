Quarteto de Cordas Atlântico convida Louise Whipham para concerto no Reid´s Palace

O 'Quarteto de Cordas Atlântico', da Orquestra Clássica da Madeira, convidou a oboísta Louise Whipham para um concerto a 9 de Janeiro, pelas 21h30, no Reid´s Palace A Belmond Hotel.

O quarteto e a sua convidada sobem ao palco para interpretar obras do austríaco Wolfgang Amadeus Mozart do período clássico e, do período moderno, do inglês Ralph Vaughan Williams.

Os protagonistas deste Quarteto são Natacha Guimarães e Joana Costa nos violinos, Marta Morera na viola d'arco e Jaime Dias no violoncelo. A convidada deste concerto, a oboísta Louise Whipham, irá interpretar, juntamente com o Quarteto Atlântico, a Obra 'Six Studies in English Folk Song para corne inglês e quarteto de cordas', do compositor britânico Vaughan Williams. Louise começou a tocar na Orquestra Clássica da Madeira durante o último ano dos seus estudos e em 2009 passou a integrar a estrutura artística da Orquestra como segundo oboé/corne inglês. De referir, ainda, que Louise é desde 2010 professora de oboé no Conservatório - Escola das Artes da Madeira e, desde então, tem formado alunos para entrar em escolas superiores de música tanto em Londres como em Portugal.

Os bilhetes têm um custo de 15 euros à venda na Recepção do Hotel.