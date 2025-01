Duas vítimas encarceradas em acidente na Via Rápida

O acidente que aconteceu esta tarde na Via Rápida, no sublanço Boa Nova - Pinheiro Grande, no sentido Machico-Funchal, deixou duas pessoas encarceradas.

Segundo o que foi possível apurar, as vítimas, do sexo masculino, com idades compreendias entre os 45-50 anos e os 50 e 60 anos, tiveram de ser extraídas viaturas.

No local estiveram ambas as corporações do Funchal - Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF) e os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM).

Os BSF mobilizaram uma ambulância e três elementos e os BVM quatro viaturas e 12 elementos.

Após retirar as vítimas, ambas foram transportadas para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.