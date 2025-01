Veja o resgate do praticante de parapente na Ponta do Pargo

Veja o vídeo do resgate do praticante de parapente de 28 anos, de nacionalidade alemã, que ocorreu no início desta tarde.

Vídeo Madeira Airport Spotting

Tal como noticiado o helicóptero da Força Aérea Portuguesa, sediado no Porto Santo, realizou o resgate do praticante de parapente junto ao farol da Ponta do Pargo, na Calheta.

Esta foi uma operação coordenada pela Autoridade Marítima Nacional, através do Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal, em articulação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) da Marinha Portuguesa.