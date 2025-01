Orquestra Clássica da Madeira recebe 2025 com valsas e polcas

Foi com casa cheia que a Orquestra Clássica da Madeira deu as boas-vindas a 2025, até porque as duas sessões do espectáculo do 1.º dia do ano já se encontram esgotadas desde Novembro último.

O concerto, com as já tradicionais valsas e polcas, decorreu no Teatro Municipal Baltazar Dias, sob a batuta do maestro convidado Luís Andrade e a voz da soprano Tatiana Vizir.

A formação sinfónica, que em palco contou com 63 instrumentistas, que interpretaram obras clássicas do século XIX da dinastia Strauss, de Charles Gounod e de Luigi Arditi e do séc. XX com Franz Lehár, composições maiores da época, habitualmente interpretadas em festas e bailes. Para 'fechar em beleza', no final do espectáculo foram interpretadas duas obras nas quais o público teve oportunidade de participar.

De realçar que além dos seus 43 instrumentistas fixos, na estrutura artística da Orquestra, foram integrados mais 20 instrumentistas ex-alunos do Conservatório - Escola das Artes da Madeira.