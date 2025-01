Homem desaparecido no Faial terá sido visto no Funchal

A filha do homem desaparecido desde a tarde de sábado no sítio da Fajã Grande, no Faial, dá conta, através de uma publicação nas redes sociais, que o pai terá sido visto no Funchal.

Segundo conta, recebeu uma mensagem "de uma pessoa desconhecida" que garante ter visto Henrique Felisberto ,no sábado, "desorientado no Funchal, na zona do Jardim Municipal, perto dos táxis".

"A pessoa disse que um motorista de táxi de marca 'Skoda', chamado Duarte [...] abordou um polícia junto ao mercado de Natal sobre a pessoa que estava desorientada, mas entretanto a pessoa foi embora", relata.

Tal como noticiado pelo DIÁRIO, a Polícia de Segurança Pública esteve com a equipa cinotécnica na Fajã Grande, contudo os cães não encontraram qualquer rasto do homem.

As buscas prosseguem esta segunda-feira pela equipa do Grupo Operacional Cinotécnico da PSP.

A filha pede a quem tenha alguma informação sobre o paradeiro do pai para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública ou através do número 963966455.

O homem vestia, no dia em que desapareceu, calças de fato de treino azuis ou cinza e t-shirt cinzenta.