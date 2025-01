Preço das casas na Madeira subiu 12,6% em 2024

O preço das casas na Região Autónoma da Madeira subiu 12,6% em 2024, revela a plataforma imobiliária ‘on-line’ idealista.

Em nota de imprensa, a empresa com presença em Espanha e Portugal aponta que, segundo o índice de preços do idealista, comprar casa na Madeira tinha um custo de 3.251 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Dezembro de 2024, tendo em conta o valor mediano.

Os preços das casas na Região subiram em 2024 em São Vicente (24,8%), Santa Cruz (24,1%), Calheta (16,1%), Câmara de Lobos (12,4%), Funchal (11,1%), Ribeira Brava (10,5%), Ponta do Sol (4,5%) e Santana (3,2%), explica o idealista.

Os municípios mais caros para comprar casa são Funchal (3.542 euros/m2), Calheta (3.436 euros/m2), Ponta do Sol (2.830 euros/m2), Ribeira Brava (2.698 euros/m2), Câmara de Lobos (2.517 euros/m2), Santa Cruz (2.411 euros/m2), Machico (2.343 euros/m2), São Vicente (2.034 euros/m2) e Santana (1.500 euros/m2).

A nível nacional, o preço da habitação subiu 10,4% nos últimos 12 meses, situando-se em 2.827 euros/m2.

Nos últimos 12 meses, os preços das casas à venda aumentaram em todas as regiões do país. A liderar as subidas, encontra-se o Norte (16%) seguido pela Região Autónoma dos Açores (14,1%), Região Autónoma da Madeira (12,6%), Alentejo (11,6%), Centro (10,7%), Área Metropolitana de Lisboa (10,2%) e Algarve (9,4%).

A Grande Lisboa, com 3.904 euros/m2, continua a ser a região mais cara para adquirir habitação, seguida de Algarve (3.558 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (3.241 euros/m2) e Norte (2.440 euros/m2). Do lado oposto da tabela, as regiões mais baratas para comprar casa são o Centro (1.549 euros/m2), a Região Autónoma dos Açores (1.642 euros/m2) e o Alentejo (1.702 euros/m2).

O ranking dos distritos mais caros para comprar casa é liderado por Lisboa (4.279 euros/m2), seguido por Faro (3.558 euros/m2), ilha da Madeira (3.251 euros/m2), Porto (2.916 euros/m2), Setúbal (2.700 euros/m2), ilha de Porto Santo (2.615 euros/m2), ilha de São Miguel (1.925 euros/m2), Aveiro (1.829 euros/m2), Leiria (1.737 euros/m2), Braga (1.689 euros/m2), Coimbra (1.524 euros/m2), Viana do Castelo (1.481 euros/m2), ilha do Pico (1.476 euros/m2), Évora (1.446 euros/m2), ilha de Santa Maria (1.399 euros/m2), ilha do Faial (1.350 euros/m2), ilha Terceira (1.335 euros/m2), Santarém (1.279 euros/m2) e ilha de São Jorge (1.226 euros/m2).

Método de apuramento

Para a realização do índice de preços imobiliários do idealista, são analisados os preços de oferta (com base nos metros quadrados construídos) publicados pelos anunciantes do idealista. São eliminados da estatística anúncios atípicos e com preços fora de mercado.

A tipologia “moradias unifamiliares” é incluída e são descartados todos os anúncios que se encontram na base de dados e que estão há algum tempo sem qualquer tipo de interação pelos utilizadores. O resultado final é obtido através da mediana de todos os anúncios válidos de cada mercado.