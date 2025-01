Equipa do Porto já chegou à Madeira para defrontar o Nacional

A equipa do Futebol Clube do Porto já está na Madeira, onde vai defrontar, esta sexta-feira, o Nacional.

Na chegada ao Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, foram vários os madeirenses que não quiseram perder a oportunidade de um primeiro contacto com os jogadores e com a equipa técnica dos azuis e brancos.

O jogo está agendado para amanhã, às 18 horas, no Estádio da Madeira, na Choupana. As previsões de nevoeiro ameaçam a realização da partida. Se as condições climatéricas não permitirem que a mesma aconteça, já está acertado o seu adiamento para o dia seguinte, à mesma hora.

Esta é uma partida da 17.ª Jornada, última da primeira volta 1.ª Liga. O FC Porto é o segundo classificado, com 40 pontos, os mesmos que o primeiro classificado, o Sporting. Já o Nacional da Madeira encontra-se na 15.ª posição, com 13 pontos.