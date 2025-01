Albuquerque não acredita em cenário maquiavélico

A Miguel Albuquerque “não lhe passa pela cabeça” que Marcelo Rebelo de Sousa “fosse inventar uma situação” que desse margem para que originasse um quadro político ainda mais adverso à sua liderança, ou que seja uma teoria maquiavélica.

O líder do PSD-M respondia aos jornalistas na sequência de as eleições regionais já não acontecerem a 9 de Março como era seu desejo, uma vez que o Conselho de Estado está marcado para 17 deste mês, o que obriga a estender o prazo, previsivelmente para 16 ou 23 de Março.

“Não vale a pena fazer dramas. Acho que será para 16 ou 23 de Março, mas não tenho informação neste momento”, reagiu ainda sobre a mesma questão.

O que Albuquerque sabe é que um dos motivos para que o Conselho de Estado seja a 17 do corrente mês prende-se com a visita de Marcelo Rebelo de Sousa no funeral de Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos.

“Estivemos a falar de diversos assuntos mas o presidente não manifestou a data [das eleições regionais], mas penso que isso ficará estabelecido na próxima semana com a realização do Conselho de Estado”, reiterou num pensamento mais positivo.