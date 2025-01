Jogo com o FC Porto altera acessos ao Estádio da Madeira

A realização do jogo entre Nacional e o FC Porto- amanhã, às 18 horas, no Estádio da Madeira- a contar para a 17.ª jornada da I Liga, obriga a alterações no trânsito por motivos de segurança e de forma a garantir a boa circulação e acessibilidades na zona da Cidade Desportiva, a partir das 15 horas.

Numa nota colocada no seu site, o Nacional informa que:

“A circulação no Caminho dos Pretos, ocorrerá normalmente com proibição de estacionamento, devendo ser seguidas as orientações da PSP no local;

A circulação no Caminho do Terço, no segmento compreendido entre a Rotunda Dr. Nélio Ferraz Mendonça e a Rua do Pomar, será realizada apenas no sentido descendente, com proibição de estacionamento, devendo ser seguidas as orientações da PSP no local;

A circulação no Caminho do Meio será normal, com proibição de estacionamento, salvo indicação dos agentes da PSP no local;

Agradecemos, desde já, a compreensão de todos os adeptos e simpatizantes do CD Nacional para os transtornos causados, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local e nas instruções da Polícia de Segurança Pública”, conclui a missiva do Nacional.